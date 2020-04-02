Bill Gates Koronavirüsü biliyormuş! Nadal'ın amcasından olay itiraf

Dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın Barcelona'da bir dönem oynayan amcası Toni Nadal, Bill Gates hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

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Corona virüs nedeniyle neredeyse bütün spor organizasyonları ertelenirken salgının vurduğu sporlardan birisi de tenis oldu. Dünyanın en eski Grand Slam'i olan Wimbledon da virüsten dolayı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez ertelenmiş oldu.

Ölü sayısı 50 bini bulacak

Tüm dünyada corona virüse yakalanan kişi sayısı 1 milyona yaklaşırken Dünya Sağlık Örgütü, kısa zaman içinde 50 bin ölüm sayısına ulaşılacağını açıklayarak acı tabloyu ortaya koydu.

Bill Gates Nadal'ı uyarmış

Hürriyet'te yer alan habere göre, tarihin en fazla Grand Slam kazanan 2. tenisçisi olan Rafael Nadal'ın ise Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile corona virüs hakkında konuştuğu ve Gates'in Nadal'ı uyardığı ortaya çıktı.

Nadal'ın amcası konuştu

İspanyol tenisçinin amcası, aynı zamanda da Barcelona'nın eski futbolcusu olan Toni Nadal ise corona virüs hakkında itirafta bulundu. İspanya'nın Marca gazetesine konuşan Nadal, Rafael Nadal ile Bill Gates arasında yapılan corona virüs konuşmasını anlattı ve Bill Gates'in yaptığı uyarıları paylaştı.

''Virüs tüm dünyaya yayılacak''

Toni Nadal, ''Yeğenim Güney Afrika'da Bill Gates ile konuşmuş ve Çin'de corona virüs hakkında neler olacağını sormuş. Bill Gates ise yakın zamanda işlerin daha da kötüye gideceğini ve virüsün tüm dünyaya yayılacağını söylemiş. Eğer önlem almazsak tehlikenin çok ciddi boyuta ulaşacağından bahsetmiş.'' sözlerini kullandı.

''Yapılan uyarılara rağmen bazı şeyler değişmiyor''

Nadal, ''İnsanlar maalesef bazı şeyleri çok çabuk unutuyor veya ciddiye almıyor. Yapılan uyarılara rağmen bazı şeyler değişmiyor. Böyle olunca da işler kötüye gidiyor.'' diyerek konuşmasını sürdürdü.

Karantina çağrısında bulunmuştu

Bill Gates, geçtiğimiz günlerde de herkesin karantina altında kalmasını ve dışarıya asla çıkılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Rafael Nadal ise İspanya'da evinde kendini karantinaya aldığını açıklamıştı.