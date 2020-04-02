Koronavirüs plazma nakliyle tedavi edilecek Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bilim insanları koronavirüse karşı ilaç ve aşı geliştirmek için gece gündüz çalışıyor. Geliştirilen bir plazma tedavisi de hastalara uygulama için Sağlık Bakanlığı’ndan onay aldı. Buna göre iyileşen hastalardan alınan kanla hastalar tedavi edilecek. Prof. Dr. Ercüment Ovalı detaylar hakkında bilgi verdi.

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COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda gerçekleştirilen Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'na telekonferansla yapıldı. Çeşitli üniversitelerden uzmanlar sunum yaptı.

Tüm dünyada yayılmaya devam eden koronavirüse karşı koruyucu etkin bir aşı ve ilaç bulunmuyor. Her gün yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği virüse karşı Türkiye’de bilimsel çalışmalar başlatıldı. Bu konuda çalışma yürütenlerden biri de Acıbadem Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarı sorumlusu, hematoloji uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı...Araştırma kapsamında Acıbadem Üniversitesi’nin desteğiyle grup bünyesinde koronavirüse karşı 6 farklı araştırma yürütülüyor. Araştırmaların içinde aşı geliştirmenin yanı sıra hastalığa karşı farklı tedavi yöntemleri de yer alıyor.

İyileşen hastaların kanıyla tedavi

Ovalı’nın sunduğu yöntemlerden biri de plazma nakli...Buna göre iyileşen Covid-19 hastalarından alınan kanın yeni hastalara tedavi, yüksek risk grubundaki kişilereyse geçici koruma amaçlı nakledilmesi.

Koronavirüs tedavisi üzerinde bir süreden bu yana çalıştığı bilinen Ovalı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Geliştirdikleri tedavinin onaylandığını aktaran Ovalı, "Ve covid19 immun plasma ve tedavisi onaylandı Kök hücre ise yolda..." dedi.

Ve covid19 immun plasma ve tedavisi onaylandı Kök hücre ise yolda.... — Ercüment Ovalı (@ercumentovali) April 1, 2020

Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı’nda konuşan Ovalı şunları söyledi:

Bu çok eski ve klasik bir tedavi yöntemi gerçekten işe yarayabilir

Birçok tedavi yöntemi değişmesine rağmen ölüm oranları neredeyse aynı. Çin datasına baktığımızda verilen tüm hastalarda işe yaradığını görüyoruz. Mers ve SARS da, Ebola da öyle…Aslında bu çok eski klasik tedavi yöntemi gerçekten işe yarayabilir ama ancak istediğimiz soruların kesin cevabını önümüzdeki bir kaç hafta içinde verebiliriz. Kısa bir tarama yapılmalı. Pozitif olan hastalar görülmeli.

Plazmalar belli bir merkezde toplanıp...

Bu donörlerden elde ettiğimiz kanın virüsü durdurup durdurmadığını zaten gözlemliyoruz. Standartın oluşturulması çok önemli. Bü Belki şöyle bir hizmeti verebiliriz. Plazmalar belli bir merkezde toplanıp inaktivie edilmesi ve belli merkezden gelip standartlar üretme…Ama standart ürünün yetişemeyeceği hastalar olduğunu biliyoruz. Bu durumda tabiki hastalara verilebilir.

Tek korkum tedavi farklılığı oluşması

Benim tek korkum diğer ürünün ve standart ürünün kullanılmasında oluşacak tedavi farklılıklarında bir hayal kırıklığı yaratarak plazmanın önünün kapatılması. Böyle bir durumda hekimler hızla o tedaviyi terk edecek. En büyük korkum bu. Standartla gidersek akını ve karasını göreceğiz.

Plazma nakli neyi amaçlıyor?

Bir insan belli bir virüs nedeniyle enfekte olduğunda, vücut enfeksiyonla savaşmak için antikor adı verilen özel olarak tasarlanmış proteinler üretmeye başlıyor. Bu antikorlar, kişi iyileştikten sonra kanın özellikle plazma kısmında aylarca, hatta yıllarca barınabiliyor.Araştırmalar kapsamında, iyileşenin antikor bakımından zengin plazma infüzyonlarının yeni Covid-19 hastalarına verilmesinin, vücutlarının virüsle savaşma kapasitesi üzerindeki etkisi test edilecek.

Eğer yöntem başarılı olursa, hastaların hayatta kalma şansının yükselmesi ve solunum cihazlarına daha az ihtiyaç duyulması bekleniyor.

Kan nakli, bir çeşit aşı görevi üstleniyor. Ancak aşıdan farklı olarak, yalnızca geçici bir koruma sağlayabiliyor. Aşı, bağışıklık sistemini vücudun belli bir virüse karşı kendi antikorlarını üretmesi için eğitiyor. Plazma nakli yaklaşımındaysa vücuda kısa ömürlü ve tekrarlanması gereken dozlarla başkasının antikorları enjekte ediliyor.