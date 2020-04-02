Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi sonrası 341,4 liradan işlem görüyor. Gram altın 341,4 lira, çeyrek altın 563 lira ve Cumhuriyet altını 2.300 liradan alıcı buluyor.

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Önceki gün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,2 artışla 342,9 liradan tamamladı.

Son durum nasıl?

Güne artışla başlayan altının gram fiyatı, 344,3 lira ile rekor seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçerek, önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 341,4 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 563 lira, Cumhuriyet altını da 2.300 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.590 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistlerden önemli değerlendirme

Analistler, koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Takip edilecek gelişmeler

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.570 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

330 lira destek konumunda

Analistler, gram altında 344 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.