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Berat Albayrak'tan ek ders ücreti açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

Süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. #BizBizeYeterizTürkiyem #BirlikteBaşaracağız

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