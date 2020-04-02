Berat Albayrak'tan ek ders ücreti açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz" dedi.Abone ol
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. #BizBizeYeterizTürkiyem #BirlikteBaşaracağız
Süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 2, 2020
Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. #BizBizeYeterizTürkiyem#BirlikteBaşaracağız https://t.co/FSmg9yoJXL