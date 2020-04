“Türk Okçuluğunun Serüveni” TRT BELGESEL’de başlıyor

TRT Belgesel, birbirinden ilgi çekici yapımları izleyici karşısına çıkarmaya devam ediyor.

Bütün insanlığın ortak birikimini ve göz alıcı insan hikâyelerini ekrana taşıyan TRT Belgesel, yeni içeriği “Türk Okçuluğunun Serüveni” ile hafta sonunu keyifli hale getiriyor.

Ok, yay ve Türkler

“Türk Okçuluğunun Serüveni”nde; tarih öncesi devirlerden itibaren gücün sembolü olan ve önemli bir savaş aleti olarak kullanılan ok ve yay derinlemesi incelenecek. Belgeselde, ok ve yayı en gelişmiş hale getiren Orta Asya bozkır kavimleri olan Türk boyları da izleyici karşısına

çıkacak. 2500 yıllık muhteşem Türk okçuluğunun serüvenini ekrana getiren belgesel; ok ve yayın, bozkırların güçlü savaşçıları Türklerin elinde nasıl mükemmel hale geldiğini aktaracak.

İnsanlıkla yaşıt bu silahın çağlar süren yolculuğunun ve Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan Türk okçularının izinin sürüleceği belgeselde, alanında uzman ekiplerin hazırladığı şaşırtıcı deneylerle ok ve yayın gücü de keşfedilecek. “Türk Okçuluğunun Serüveni”, 5 Nisan Pazar gününden itibaren her Pazar saat 20.00’de TRT Belgesel’de ekrana gelecek. “Ailenin Yeni Üyesi” cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. TRT Belgesel, sevilen belgeselleri yayınlamaya da devam ediyor. Ekrana gelen bölümleri ile oldukça beğeni toplayan “Ailenin Yeni Üyesi” yeni bölümleriyle cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Reshad Strik’in dünyanın çeşitli ülkelerinde hayatını zorlu şartlar altında sürdüren insanlar arasına katıldığı ve dostluklar kurduğu yeni maceralar, izleyici ile buluşacak.

Kendisine bir aile arayan Reshad Strik, tanıştığı insanların hikâyesiyle kültürlerin izini sürüyor, bunun için sınırları aşıp dünyayı dolaşıyor. Sırlarla, gizemlerle dolu ülkelerde yaşadıklarını, öğrendiklerini izleyici ile paylaşıyor. “Ailenin Yeni Üyesi” 4 Nisan’dan itibaren her cumartesi saat 21.00’de, TRT Belgesel’de.