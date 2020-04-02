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Antalya Kekova tarihin sessizliğini yaşıyor muhtar 'Salgın bitene kadar gelmeyin'

ANTALYA Kekova'nın Nisan ayında bile dolu olan eski halinden eser kalmadı. Koronavirüs (kovid-19) Kekova esnafını da derinden etkilemiş durumda. Kekova salgın bitene kadar sessizliğini koruyacak gibi duruyor.

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Antalya Demre'deki dünyaca ünlü tarih, deniz ve doğanın iç içe olduğu, günübirlik ve mavi yolculuğa çıkan yatların uğrak yeri olan Kekova, uygulanan koronavirüs önlemleri nedeniyle adeta sessizliğe büründü.

Kekova'da sinek uçmuyor

Kekova'nın merkezi konumundaki Üçağız Mahallesi, bugünkü adıyla Kaleköy, antik adıyla Simena Antik Kenti, Batık Kent ve dünyaca ünlü Kekova koyları, tarihinin en sessiz dönemlerinden birini yaşıyor. Kış mevsiminde bile binlerce turistin yatlarla geldiği Kekova'da sinek uçmuyor. Sadece arada bir özel izinle bir kişinin bulunabileceği Üçağız'dan, karayolu bağlantısı olmayan Kaleköy'e giden küçük tekneler denizde görülüyor.

Umutla denize indirilen bir kısım yat ise iskelede bekliyor, yatların çoğunluğu ise karada bekletiliyor. Kekova, koronavirüs krizinin sona ermesini, eski günlerine dönmeyi şimdiden istiyor.

Salgın bitene kadar gelmeyin

Kekova'nın merkezi konumundaki Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi Muhtarı Durali Aliçavuşoğlu, "Kekova ve Akdeniz, tarihinin en sakin günlerini yaşıyor. Herkes kurallara uyuyor. Buradan Kekova dostlarına bir çağrı yapmak istiyorum. Lütfen salgın bitene kadar Kekova'ya gelmeyin. Salgın bittikten sonra sağlıklı bir şekilde Kekova'ya gelin. Evde kalın, sağlıklı kalın" dedi.

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