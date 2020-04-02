Gençlerbirliği futbol takımının Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi Fatma Jale Cavcav'ın vefat ettiği kamuoyuyla paylaşıldı.Abone ol
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği camiası yasa boğuldu. Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi hayatını kaybetti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten şu açıklama yapıldı:
Fatma Jale Cavcav’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Nazan Cavcav, başkanımız Murat Cavcav ve kardeşi Önder Cavcav ile yakınlarına başsağlığı dileriz.