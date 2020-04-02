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Gençlerbirliği başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi hayatını kaybetti

Gençlerbirliği futbol takımının Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi Fatma Jale Cavcav'ın vefat ettiği kamuoyuyla paylaşıldı.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği camiası yasa boğuldu. Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi hayatını kaybetti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten şu açıklama yapıldı:

Fatma Jale Cavcav’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Nazan Cavcav, başkanımız Murat Cavcav ve kardeşi Önder Cavcav ile yakınlarına başsağlığı dileriz.

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