Antalya Berberler Odası Başkanı: Evlere tıraşa giden berber sayısı arttı

ANTALYA'da Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Yüksel Uzun, berberlerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinerek, ilgili yerlere dilekçe gönderdi. Öte yandan Uzun, çarpıcı bir iddiada bulundu. Berberlerin ekonomik sıkıntılar nedeniyle evlere işe gitmeye başladığını söyledi.

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​Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonlarının koronavirüse yönelik tedbir kapsamında kapatıldığını hatırlattı.

İki haftalık süreçte iş yerini kapatan esnafın ekonomik yönden mağdur olduğuna söyleyerek, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Berberler, Kuaförler, Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanlığı'na ve esnaf odalarına üyelerinin talebini anlatan dilekçe gönderdi.

Gönderilen dilekçede şu cümlelere yer verildi:

Devletimiz 6 ay Bağkur, SGK, vergi, elektrik, su, doğalgaz, tabela gibi giderleri almamalı. Kredi kartı, banka kredileri, çek, senet, banka borçları, kooperatif kredi taksit ve ödemeleri 6 ay uzatılmalı. İş yeri mülk sahipleri 3 ay kira talep etmemeli. Devletimiz ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapmalı. Devletimiz berberde çalışan personele yardım yapmalı.

Evlere giden berber sayısı çoğaldı

Yüksel Uzun, "Esnafımız evlere gitmeye başladı. Polise ihbar ediyoruz. 15 berber hakkında polise şikayet ettik. Sosyal medyada duyuru yapıp, evlere tıraşa giden berber sayısı çoğaldı. Bunlara yönelik valilik ya da ilgili kurumların denetleme yapması lazım. Denetim artmalı. Küçük esnafa yardım yapılmasını, ekonomik destek verilmesini istiyoruz. Esnafımız 2 haftadır dükkan açmıyor. Berberler günlük kazanıp, ihtiyaçlarını gideren esnaf. Kira, elektrik, su ödemeleri var. Evlerinde bakması gereken insanlar var." diye konuştu.