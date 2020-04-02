Cihangir İslam'dan skandal Süleyman Soylu paylaşımı! ABV tepkisi yağdı

CHP listesinden Meclis'e girip daha sonra Saadet Partisi'ne geçen ve geçtiğimiz günlerde Saadet'ten de istifa eden Cihangir İslam'dan skandal hareketler. Daha önce Meclis kürsüsünden tüm AK Partililere "Allah belanızı versin" diyen Cihangir İslam, bu kez de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Tepki yağdı...

Abone ol

Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam, sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan skandal bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi'nden istifa eden İslam, Twitter hesabı üzerinden Bakan Soylu'ya "Allah belanı versin" diye beddua etti. Sosyal medyadan Cihangir İslam'a tepki yağdı.

Canlı yayını izleyip Twitter'dan beddua etti

Bakan Soylu'nun dün akşam CNN Türk ekranlarında belediyelerin yardım toplamasını neden engellediklerine dair açıklamalarını izleyen Cihangir İslam, "Bir insan, hekim ve siyasetçi olarak gönül rahatlığı ile kendisine söylüyorum: Allah belanı versin." ifadelerini kullandı.

Meclis kürsüsünde de aynısını yapmıştı

Cihangir İslam, Kasım 2018'de de TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı bir konuşmada tüm AK Partililer için "Allah belanızı versin"demiş ve büyük tepki çekmişti. İşte Cihangir İslam'ın Bakan Soylu'yu hedef alan o paylaşımındaki sözleri:

TBMM kürsüsünde söylediğim #ALLAHBELANIZIVERSIN ifadesi bir kişiye, gruba yönelik değil bir aktarımdı.



Şimdi CNNTURK'de belediye yardımları konusunda @suleymansoylu'yu dinliyorum.

Bir insan, hekim ve siyasetçi olarak gönül rahatlığı ile kendisine söylüyorum: #AllahBelanıVersin — cihangir islam (@cihangirislam) April 1, 2020

TBMM kürsüsünde söylediğim #ALLAHBELANIZIVERSIN ifadesi bir kişiye, gruba yönelik değil bir aktarımdı. Şimdi CNNTURK'de belediye yardımları konusunda @suleymansoylu'yu dinliyorum. Bir insan, hekim ve siyasetçi olarak gönül rahatlığı ile kendisine söylüyorum: #AllahBelanıVersin

Skandal paylaşıma tepki yağdı

Cihangir İslam'ın skandal paylaşımına tepki yağdı. İşte o paylaşımın altına yapılan yorumlardan sadece birkaçı....