Tüm illerin koronavirüs vaka sayısı açıklandı! İstanbul'un sayısı inanılmaz

TÜRKİYE'deki tüm illerin coronavirüs vaka sayısı ilk kez açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı bilgilere göre en çok vaka olan şehirler İstanbul, İzmir ve Ankara oldu. Bu illeri Konya, Kocaeli ve Sakarya izliyor. İstanbul ise açık ara fark attı.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya'nın düştüğü hataya düşmemek için vakaların illere göre dağılımını açıklamadıklarını söyledi. Dün tespit edilen iki vakayla koronavirüsün tüm illere yayıldığını ve bu nedenle açıklamaya karar verdiklerini söyleyen Koca, bir kez daha herkesin dikkatli olması ve kurallara uymasını istedi.
Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs vakamalarının dağılımını açıkladı. Buna göre en çok vaka görülen il 8 bin 852 vaka ile İstanbul oldu.
En çok koronavirüs vaka sayısının olduğu iller şöyle:
İstanbul 8 bin 852
İzmir 853
Ankara 712
Konya 584
Kocaeli 410
Isparta 268
Sakarya 207
Adana 197
Bursa 135
Samsun 112
Türkiye illerin koronavirüs vaka sayısı haritası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm Türkiye'de korona vakaları görülmesi üzerine ilk kez iller haritasını yayınladı.
İşte tüm illerin tam vaka listesi
Kırklareli 35
Edirne 89
Tekirdağ 101
İstanbul 8.852
Kocaeli 410
Sakarya 207
Yalova 46
Çanakkale 24
Balıkesir 87
Bursa 135
Bilecik 5
Kütahya 5
Eskişehir 83
Düzce 21
Bolu 6
Bartın 8
Zonguldak 112
Karabük 10
Kastamonu 13
Çankırı 13
Sinop 31
Çorum 29
Amasya 24
Samsun 112
Yozgat 13
Kırıkkale 22
Ankara 712
Kırşehir 4
Nevşehir 18
Kayseri 109
Aksaray 4
Afyonkarahisar 11
Uşak 38
Manisa 65
Isparta 268
Konya 584
Niğde 3
Adana 197
Karaman 12
Mersin 9
Antalya 95
Muğla 43
Aydın 12
Denizli 81
İzmir 853
Osmaniye 31
Gaziantep 37
Kilis 16
Hatay 22
Şanlıurfa 33
Kahramanmarış 15
Adıyaman 26
Malatya 49
Sivas 67
Erzincan 17
Tunceli 6
Bingöl 8
Muş 11
Elazığ 9
Diyarbakır 26
Batman 2
Mardin 34
Şırnak 1
Hakkari 2
Van 26
Bitlis 22
Siirt 32
Ağrı 29
Erzurum 86
Bayburt 18
Giresun 61
Ordu 73
Trabzon 74
Rize 88
Artvin 15
Ardahan 5
Kars 25
Iğdır 25
İşte Koca'nın açıklamalarındaki o bölüm;
"Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. Daha önce de ifade etmiştim. İtalya bunun benzerini yaptı. İtalya'da bir bölgede tüm İtalya'ya virüsün taşınmasına sebep oldu. Biz de bu nedenle o hatayı işlemek istemedik. Dün itibariyle bir ilimizde görülmemişti o ilimizde de dün itibariyle görülen iki vakamız oldu. Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. O nedenle açıklamakta bir sakınca olmadığını düşünüyoruz.