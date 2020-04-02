Prof Dr Mehmet Çilingiroğlu biyografisi Mehmet Çilingiroğlu nereli?

Habertürk ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına telefonla bağlanan Prof Dr Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terketti. Peki Prof Dr Mehmet Çilingiroğlu kimdir, aslen nereli? İşte evli ve 2 erkek çocuk babası olan ve çalışmalarını ABD'de yürüten Prof Dr Mehmet Çilingiroğlu'nun özgeçmişi

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Prof Dr Mehmet Çilingiroğlu dün akşam yaptığı hareket ile gündem oldu. Haberturk programında Türkiye'nin Nabzı programına canlı yayınla ABD'den bağlandı. Koronavirüs aşısı hakkında son bilgileri paylaşan Prof Dr Mehmet Çilingiroğlu, Didem Arslan ile tartıştı ve canlı yayını terketti. Peki kimdirProf Dr Mehmet Çilingiroğlu, aslen nereli, Prof Dr Mehmet Çilingiroğlu özgeçmişi ve biyografisi...

Çalışmalarını ABD'de sürdüren Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, korona virüs salgının ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek üzere Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı programına görüntülü bağlandı.

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sözünün sürekli kesildiğini söyleyerek, hem bağırdı hem de yayını terk etti.

Virüsün aşısının geliştirildiğine dikkat çeken Çilingiroğlu, canlı yayında yaşanan tartışmaların üzerine "Türkiye'yi bu yüzden terk ettim" ifadelerini kullandı.

Programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz, Çilingiroğlu yayını terk ettikten sonra, "Ayrılmasaydı ben alacaktım." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu Kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Arkansas Kalp Hastanesi’nde çalışmalar yürütmekte. Aynı zamanda BAU Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi olan Çilingiroğlu, geliştirdiği ‘lazerli akıllı optik tomografi’ yöntemiyle kalpte by-pass'a son verdi. Kalp damarlarındaki tıkanıklıkları, hastanın vücudunda kesik işlemi yapılmadan uygulayabiliyor. Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, geliştirdiği tekniklerle sağlık alanında dikkatleri üzerine çekmektedir.

Mehmet Çilingiroğlu'nun kendi ağzından Amerika'da yaptığı çalışmalar:

''Halihazırda Amerika’nın hasta memnuniyeti ve hasta tedavisi sonuçları açısından en önde gelen Little Rock’taki ünlü Arkansas Kalp Hastanesin’deyim. Kendime ait 32 milyon dolarlık araştırma fonum bulunmakta. Ve ayrıcs 25’in üzerinde girişimsel kardiyoloji alanında Amerika, Kanada ve Avrupa’da patentlerim var. 2012 ylından bu yana Arkansas Kalp Hastanesi’nde klinisyen hekim ve bilim adamı olarak çalışmalarıma devam ediyorum.''