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İzmir'deki kumar operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

İZMİR'de kumar oynandığı anlaşılan metruk binaya polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 10 kişiye cezai işlem uygulandı.

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İzmir'in Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 04.00 sıralarında Turan Mahallesi 1654 Sokak’ta silahlı kavga olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede yapılan araştırmada, metruk bir binanın bahçesinde üzeri tente ile kapatılan bölümde kumar oynatıldığını tespit etti.

Gözaltındakilere para cezası uygulandı

Kumar oynadığı belirlenen 10 kişi operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca poker pulu, tavla, iskambil kağıdı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilere 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' suçundan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca işlem yapıldı. Ayrıca Kabahatler Kanunu’na göre şüphelilerden 9’una kumar oynadıkları gerekçesiyle, H.Ş.’ye de 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan para cezası ceza uygulandı.

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