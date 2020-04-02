HABER /  YEREL

Denizli'de 'Derdi olanın türküsü olmalı' dedi koronavirüse beste yaptı

DENİZLİ'de hayatını sürdüren Şerif Ulu, koronavirüse (kovid-19) türkü yazdı. 'Yeneriz biz seni' virüs adını verdiği türküsüne bağlamasıyla eşlik etti.

Abone ol

Denizli'nin Çal ilçesi Kabalar Mahallesi'nde yaşayan emekli memur Şerif Ulu, dünyayı saran koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla beste yaptı.

Toplum olarak yaşanan zor günleri masa başına oturup satırlara döken Ulu, kaleme aldığı türküyü saz eşliğinde seslendirdi. 2 şiir ve 1 öykü kitabı bulunan Ulu, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Yeneriz Biz Seni Virüs' adını verdiği türküsünü, sosyal medyadan paylaştı. Ulu'nun türküsü sosyal medya kullanıcılardan çok sayıda beğeni aldı. Ulu yazdığı türküsü "Derdi olanın türküsü olmalı, bu yüzden koronavirüs için türkü yazdım" dedi.

Acılar beraberinde kendi duygularını hissettirir

Salgın nedeniyle evinde vakit geçirdiğini belirten Ulu, "Her dönemde yaşadığımız sıkıntılar acılar beraberinde kendi duygularını hislerini getirir. Bu duygular şiirlere, türkülere yansır. Buradan hareketle türkü yaptım ve insanlarla paylaştım. Ben evde kalarak, temizliğime dikkat ederek ve en önemlisi moral ve motivasyonumu yüksek tutarak günlerimi geçiriyorum. Öncelikle bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için vatandaşların evde kal çağrılarına uymalarını tavsiye ediyorum. Hijyen kurallarına dikkat edip, kendimizi kontrol altında tutmamız gerekiyor" diye konuştu.

Şerif Ulu'nun yazdığı türkünün sözleri ise şu şekilde:

"Çin'den yayıldın dünyaya/ Görünmeyen korku var ya/ Açılmamış papatyayla/ Yeneriz biz seni virüs/ Bütün insanlık korku dolu/ Kurtulmanın tek bir yolu/ Temiz tutmak sağı solu/ Yeneriz biz seni virüs/ Şerif Ulu zor günlerde/ Sokaklar boş herkes evde/ Sonu belirsiz bir günde/ Yeneriz biz seni virüs/ Sevgi ile köyde kentte, yeneriz biz seni virüs"

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüste bu hafta neden kritik? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Dolarda yüksek seviyeler! Güne 6.70'in üzerinde başladı
Otobüs biletlerine iki katı zam yaptılar! Fiyat 500 TL'ye çıktı
Falcao indirimi kabul etmedi Katar'a gidiyor
Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın Koronavirüs teftişi olay olmuştu! İlk kez konuştu
İspanya ve İtalya'ya yardım sonrası Türkiye'ye teşekkür yağdı
ÖNCEKİ HABERLER
ABD basınından çarpıcı Çin iddiası! Ölü sayısını örtbas ettiler
Galatasaray'da 3 flaş transfer! Dördüncüsü yolda
Tokat'ta koronavirüs vaka sayısı 2 Nisan Tokat'ta kaç vaka var?
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Adana'da feci kaza 1 ölü 6 yaralı
Dündar Bey ölümü Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey kimdir?
Yorumlar