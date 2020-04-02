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Eklenme Tarihi:
02.04.2020 08:46
Manisa’da korkutan deprem!
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Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre Manisa’da saat 07:40’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Saruhanlı ilçesinde meydana gelen deprem yerin 3.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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GÜNÜN ÖZETİ
deprem
manisa
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