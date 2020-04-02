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Cristian Baroni: Aykut Kocaman'ın kalbimdeki yeri ayrı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni, "Aykut Kocaman kalbimde tamamen özel yer edinmiş bir insan" ifadelerini kullandı.

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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Cristian Baroni, Sarı lacivertli ekibin içinde bulunduğu durumu beIN SPORTS'a değerlendirdi. 

"Bazı oyuncular Fenerbahçe'nin büyüklüğünü anlamalı''
Fenerbahçe'nin ligde bulunduğu durum konusunda üzgün olduğunu söyleyen Cristian Baroni, "Bazı oyuncuların Fenerbahçe formasının, Fenerbahçe'nin büyüklüğünün ne demek olduğunu anlaması lazım. Şu anda seviyeleri çok aşağıda gözüküyor" dedi.

"Aykut Kocaman'ın kalbimdeki yeri ayrı''
Aykut Kocaman'ın kalbindeki yerinin ayrı olduğunu söyleyen Baroni, "Aykut Kocaman kalbimde tamamen özel yer edinmiş bir insan" ifadelerini kullandı.

''Sadece bir veda maçıyla ayrılmak isterdim"
Fenerbahçe'de oynadığı dönemi değerlendiren Brezilyalı yıldız kendisi için Trabzonspor maçlarının çok özel olduğunu söyledi. Fenerbahçe'yi hala çok sevdiğini belirten Brezilyalı yıldız, "Fenerbahçe'de mutluluklarım üzüntülerden fazlaydı. Sadece bir veda maçıyla ayrılmak isterdim" diye konuştu.

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