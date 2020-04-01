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Dr. Savaş'tan Türkiye'yi korkutan koronavirüs tahmini

Toplum Sağlığı-Genombilim Uzmanı Dr. Serdar Savaş, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu değerlendirdi. En iyi ihtimalle 5 bin kişinin koronavirüsten hayatını kaybedeceğini ileri süren Savaş, bu rakamın 20 bine kadar çıkabileceğini iddia etti.

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Toplum Sağlığı-Genombilim Uzmanı Dr. Serdar Savaş, koronavirüste Türkiye'nin kaybının en az 20 bin olacağını ileri sürdü. Savaş kayıpların zirve sonrasında iki ay içerisinde yaşanabileceğini söyledi.

Serdar Savaş, Halk TV'de katıldığı programda Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinin iyi başladığını; ancak aynı başarıyı gösteremediğini söyledi. Kademeli sokağa çıkma yasağının mutlaka uygulanması gerektiğini belirten Savaş, virüsle mücadelede her saatin çok önemli hale geldiğini kaydetti.

"En az 20 bin kayıp olabilir"

Gazeteci İsmail Saymaz'ın da program konuğu olarak katıldığı programda Türkiye'nin koronavirüs tablosu değerlendirildi. Saymaz'ın zirve noktasında kaybımız kaç olur sorusuna Savaş, rakamların böyle gitmesi halinde "20 binden az olmaz" sözleriyle cevap verdi. Kayıpların bir kaç ay içerisinde gerçekleşebileceğini belirten Savaş, tüm önlemlerin alınması halinde de ölüm vakalarının 5 bin civarında olacağını ileri sürdü.

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