Cristiano Ronaldo karantinada Kuran-ı Kerim okumaya başladı

Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, “Karantinadayken insan kendisiyle başbaşa kalıyor bu sürede çok kitap okudum, çok düşündüm.. şimdi de Kuran-ı Kerim okumaya başladım.” dedi.

Abone ol

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs vakası, hayatının her alanında olduğu gibi sporu da vurdu ve birçok branşlar ertelendi.

Ya satılacak ya da uzatacak

Salgın sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken Juventus, yılda 30 milyon Euro kazanan Ronaldo için planlarını belirledi. Juve, CR7’yi ya ortalama 70 milyon Euro’ya satacak ya da ya indirim isteyerek 2022’de bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatacak.

''Kuran-ı Kerim okumaya başladım''

Geçtiğimiz günlerde annesinin hastaneden taburcu olduğunu açıklayan ve maaşında indirime giden Cristiano Ronaldo, “Karantinadayken insan kendisiyle başbaşa kalıyor bu sürede çok kitap okudum, çok düşündüm.. şimdi de Kuran-ı Kerim okumaya başladım.” dedi.

10 milyon 330 bin Euro

Yıllık maaşı 31 milyon Euro olan Ronaldo'nun indirim tutarı ise 10 milyon 330 bin Euro. Yıllık 1 milyon 800 bin Euro kazanan milli futbolcumuz Merih Demiral da 600 bin Euro'sunu kulübe bağışladı.





''Annemin hastaneden eve dönmesi sebebiyle minnettarım''

Portekizli yıldız Ronaldo, ''Annemin hastaneden eve dönmesi sebebiyle minnettarım. Ailenize ve sevdiklerinize iyi bakın.'' paylaşımında bulundu.





Karantinada kalıyor

Dolores Aveiro, Mart ayının başında ülkesi Portekiz'de felç geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun tedavilerin ardından sağlığına kavuşan Dolores Aveiro'yu da yanına alan Ronaldo, çocukları, sevgilisi, kız kardeşleriyle ülkesinde bulunan Madeira adasındaki özel evinde karantinada bulunuyor.