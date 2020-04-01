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Ücretli öğretmenler ek ders ücreti alacak mı? Bakan Berat Albayrak açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, "Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." açıklaması yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Devlet olarak gereken tüm destekleri sunuyoruz ve sunmaya devam ediyoruz" deyip adımların öncelikli olarak dar gelirlilere yönelik olduğunu söyledi.

Bakan Albayrak koronavirüs ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin Twitter'dan dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Devlet olarak gereken tüm destekleri sunuyoruz ve sunmaya devam ediyoruz.

- Vergi ve SGK ödemelerinin tamamını erteledik. Asgari ücret desteğine devam ediyoruz. İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız. Salgın sonrası ekonomide yeni bir dönem başlayacak.

- Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız.

- Firmalar, İşçi çıkarmak ya da ücretsiz izin yerine 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvursun, vatandaşımız maaş almaya devam etsin.

- Ekonomik İstikrar Kalkanı ile salgından etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz.

- Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz.

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