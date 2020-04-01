Bursa koronavirüs vaka sayısı! Kütahya düşük Zonguldak ve Eskişehir yüksek

BURSA ile birlikte tüm illerin koronavirüs hasta sayısı açıklandı. Bursa'da 135, Bilecik'te 5, Kütahya'da 5, Eskişehir'de 83, Düzce'de 21, Bolu'da 6, Bartın'da 8, Zonguldak'da 112 hasta var

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Türkiye'de en çok vaka görülen il 8 bin 852 vaka ile İstanbul oldu. Kocaeli'de 410, Sakarya'da 207, Yalova'da 46, Çanakkale'de 24

Balıkesir 87 korona hasta bulunuyor. Giresun'da 61, Ordu'da 73, Trabzon'da 74, Samsun'da ise 112 koronavirüs vakası var. Bursa'da 135, Bilecik'te 5, Kütahya'da 5, Eskişehir'de 83, Düzce'de 21, Bolu'da 6, Bartın'da 8, Zonguldak'da 112 hasta açıklandı.

En çok koronavirüs vaka sayısının olduğu iller şöyle:

İstanbul 8 bin 852, İzmir 853 , Ankara 712 , Konya 584, Kocaeli 410,

Isparta 268, Sakarya 207, Adana 197, Bursa 135 ve Samsun 112

Türkiye illerin koronavirüs vaka sayısı haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm Türkiye'de korona vakaları görülmesi üzerine ilk kez iller haritasını yayınladı. Listede Edirne'den Kars'a, Diyarbakır'den Manisa'ya Antalya'dan Mardin'e kadar tüm illerdeki vakalar yer alıyor.

İşte tüm illerin tam vaka sayıları:

Kırklareli 35

Edirne 89

Tekirdağ 101

İstanbul 8.852

Kocaeli 410

Sakarya 207

Yalova 46

Çanakkale 24

Balıkesir 87

Bursa 135

Bilecik 5

Kütahya 5

Eskişehir 83

Düzce 21

Bolu 6

Bartın 8

Zonguldak 112

Karabük 10

Kastamonu 13

Çankırı 13

Sinop 31

Çorum 29

Amasya 24

Samsun 112

Yozgat 13

Kırıkkale 22

Ankara 712

Kırşehir 4

Nevşehir 18

Kayseri 109

Aksaray 4

Afyonkarahisar 11

Uşak 38

Manisa 65

Isparta 268

Konya 584

Niğde 3

Adana 197

Karaman 12

Mersin 9

Antalya 95

Muğla 43

Aydın 12

Denizli 81

İzmir 853

Osmaniye 31

Gaziantep 37

Kilis 16

Hatay 22

Şanlıurfa 33

Kahramanmarış 15

Adıyaman 26

Malatya 49

Sivas 67

Erzincan 17

Tunceli 6

Bingöl 8

Muş 11

Elazığ 9

Diyarbakır 26

Batman 2

Mardin 34

Şırnak 1

Hakkari 2

Van 26

Bitlis 22

Siirt 32

Ağrı 29

Erzurum 86

Bayburt 18

Giresun 61

Ordu 73

Trabzon 74

Rize 88

Artvin 15

Ardahan 5

Kars 25

Iğdır 25