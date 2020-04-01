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Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi artık yasak

SİVAS Suşehri'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı. Kentte karantinaya alınan köy sayısı ise 10'a yükseldi.

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Sivas'ta Suşehri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı başkanlığında toplandı. Kaymakam Sarı, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınından ilçeyi ve vatandaşları korumak için bazı kararlar aldıklarını belirtti.

'14 gün karantina' uyarısı

İstanbul başta olmak üzere il dışından gelen tüm vatandaşların evlerinde 14 gün kalması yönünde karar aldıklarını bildiren Sarı, şunları söyledi:

Vatandaşlarımıza 14 gününü dolduruncaya kadar evlerinde karantinada kalacaklarına dair taahhütname imzalattırılacak. Toplu taşıma araçları Suşehri'nden sadece Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçelerine yolcu taşıyabilecek, Sivas merkeze ve diğer ilçelerimize ancak seyahat belgesi olanları taşıyabilecek.

"Özel araçlarda 3 kişi yolculuk yapabilecek"

Sivas'a giden özel araçlar için de koltuk kapasitelerinin yarısından fazla yolcu taşımalarının yasaklandığını belirten Sarı, şu ifadeleri kullandı:

Özel araçlarda 3 kişi yolculuk yapabilecek. Şehir içi dolmuşların yolcu taşıma faaliyetlerine son verilecek. 3 kişiden fazla yan yana yürümek ya da sosyal mesafeye uymayacak şekilde bir arada bulunmak yasaktır. Mevsimlik işçilerin sağlık kontrolü sağlanacak. Kapanan şantiyelerde çalışan işçilerin evlerine dönmelerine izin verilmeyerek, şantiyelerinde karantinada kalmaları sağlanacak. Bu kararlar ilçe halkımızın sağlığı ve güvenliği açısından önemli. Herkesin bu kararlara uymasını arzu ediyoruz, yoksa yasal işlemler yapılacak.

Karantinaya alınan köy sayısı 10'a yükseldi

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, Zara İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Tuzlagözü köyünün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylülerimizin sosyal izolasyona geçmesini sağlamak üzere köye her türlü giriş çıkış yasaklanmıştır" denildi.

Böylece Sivas'ta karantinaya alınan köy sayısı 10'a yükseldi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinin Şenbağlar, Koyulhisar ilçesinin Boyalı, Dilekli, Kurşunlu, Yağcılar, Suşehri ilçesinin Boyalıca, Gökçekaş, Yıldızeli ilçesi Üyük ve Doğanşar ilçesi Darıkol köylerinde daha önce karantina kararı alınmıştı.

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