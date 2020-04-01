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Yaşlı korona hastası cihazın gençler için kullanılmasını istedi

Koronavirüs tedavisi altındayken solunum cihazını kabul etmeyen 90 yaşındaki kadın, cihazın gençler için kullanılmasını istedi.

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Koronavirüs nedeniyle 13 bin 964 kişinin enfekte olduğu, 828 kişinin yaşamını yitirdiği Belçika'da, yaşlı bir hastanın fedakarlığı ülkede gündem oldu. Leuven kentinin doğusundaki Binkom kasabasında yaşayan 90 yaşındaki Suzanne Hoylaerts, 20 Mart’ta koronavirüs semptomları göstermesi sonucu hastaneye kaldırıldı.Karantina altında tedavisi süren Hoylaerts, koronavirüse bağlı solunum yetmezliği nedeniyle 22 Mart’ta yaşama gözlerini yumdu.Yerel medya, yaşlı kadının solunum cihazını reddederek büyük bir fedakarlık yaptığını duyurdu.

Zaten iyi bir hayat yaşadım

Belçika medyasındaki habere göre Hoylaerts, kendisine solunum cihazı takmak için hazırlık yapan doktorlara, "Solunum cihazını kullanmak istemiyorum. Onu genç hastalar için saklayın. Zaten iyi bir hayat yaşadım." dedi. Hoylaerts’in kızı Judith ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Ona veda edemedim. Cenazesine bile katılamadım." ifadelerini kullandı.

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