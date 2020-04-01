Oruç ne zaman başlıyor 2020 Ramazan ne zaman giriyor?

Nisan ayının başlaması ile birlikte müslüman alemi Ramazan ne zaman başlayacak sorusunu araştırmaya başladı. 2020 yılında Ramazan 24 Nisan'da başlayacak. 2020 yılının ilk orucu ve iftarı 24 Nisan'da idrak edilecek. Ramazan ayı 23 Mayıs'ta sona erecek. Ramazan bayramı 1. günü ise 24 Mayıs olacak.

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Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruca kaç gün var araştırması 3 ayların başlaması ile arttı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı 24 Nisan'da ilk oruçla başlayacak. Ramazan 23 Mayıs'ta sona erecek. 2020 Ramazan bayramı ise 24 Mayıs'ta başlayacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK: 2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”