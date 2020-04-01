EURO 2020 play-off maçları koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi

UEFA, Haziran ayında oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının koronavirüs salgını sebebiyle Eylül ayına ertelendiğini açıkladı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, hayatın her alanını olduğu gibi futbolu da vurdu. Bilindiği gibi hemen hemen bütün ligler ve organizasyonlar ertelenmişti.

Eylül ayına ertelendi

UEFA, Haziran ayında oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının koronavirüs salgını sebebiyle Eylül ayına ertelendiğini açıkladı.

EURO 2020 yıl ertelenmişti

Daha önce de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) 11 Haziran-11 Temmuz 2021'e ertelendiği duyurulmuştu.