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UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için yeni tarih

UEFA, kalan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını Temmuz-Ağustos'ta oynanmasına karar verdi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, hayatın her alanını olduğu gibi futbolu da vurdu. Bilindiği gibi hemen hemen bütün ligler ve organizasyonlar ertelenmişti.

Temmuz ve Ağustos'ta oynanacak
Alman ZDF'nin haberine göre; Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları büyük bir ihtimalle Temmuz ve Ağustos'ta oynanacak. Haziran ayındaki tüm uluslararası maçlar ertelendi ve sonbahara kadar da oynanmayacak.

Final Ağustos sonrasına sarkacak
Öte yandan İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali de Ağustos sonrasına sarkacak. Böylece Avrupa kupalarına eş zamanda ülke liglerinin de tamamlanması düşünülüyor.

Zarara uğrayan kulüplere yardım
New York Times'ta yer alan habere göre FIFA, kendi bütçesi içerisinden 2.7 milyar dolarlık bir yardım yapacak. Ülke federasyonlarıyla iletişime geçmeyi planlayan FIFA, virüs nedeniyle ekonomik yapıları etkilenen ve zarara uğrayan kulüplere maddi destekte bulunacak. 

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