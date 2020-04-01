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Koronavirüsle ilgili 1 Nisan şakası yapan yandı 5 yıla kadar hapis cezası var

Dünya genelinde pek çok hükümet ‘virüs temalı’ şakalar yapıp yanlış bilgi yaymak konusunda uyarılarda bulundu. Hatta hapis cezası bile çıkardı.

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‘Şaka günü’ olarak bilinen 1 Nisan, koronavirüs salgınına takıldı.

Koronavirüsle birlikte yayılan bilgi kirliliğine karşı vatandaşlarını korumak konusunda halihazırda büyük mücadele veren hükümetler, virüs şakalarına karşı halkı uyardı.

Tayvan çok ciddi 

Salgınla başa çıkma yöntemi bakımından örnek olarak gösterilen Tayvan’da Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, sosyal medyadan yaptığı çağrıda, “1 Nisan’da, eğer yapmamız gerekiyorsa mizah anlayışımızı gösterebiliriz ama kanunları çiğnemekten kaçınmak için salgınla ilgili şaka yapamayız. Herkese komik ama aynı zamanda sağlıklı ve güvenli bir 1 Nisan geçirmelerini dilerim.” dedi.

Tayvan’da hastalıkla ilgili yanlış bilgi yaymak üç yıla kadar hapis ve 3 milyon Tayvan doları (yaklaşık 663 bin TL) parayla cezalandırılıyor.

'Hastalığa yakalandım' şakasının bedeli 5 yıl hapis

Tayland da benzer bir uyarıda bulunarak, ihlal edenlerin beş yıla kadar hapisle cezalandırılabileceğini açıkladı.

Hükümet, “1 Nisan’da koronavirüse yakalandığını söyleyerek şaka yapmak kanuna aykırıdır.” duyurusunda bulundu. Polis Sözcüsü Krissana Pattanacharoen, “İyi niyetli olmayan, 1 Nisan’ı kullanarak herhangi bir yasal yaptırımla karşılaşmayacağını düşünenler var.” dedi.

'Korona üzerinden paniğe ve dedikoduya geçit yok' 

Özellikle sosyal medya aracılığıyla yayılan bilgi kirliliğinin büyük sorun yarattığı Hindistan’da da siyasetçiler benzer uyarılarda bulundu. Maharashtra eyaletinin İçişleri Bakanı Anil Deshmukh, “Eyalet hükümeti hiç kimsenin korona üzerinden dedikodu ya da panik yaymasına izin vermeyecek.” dedi.

Mumbai Polisi Sözcüsü Pranay Ashok da, “Vatandaşları bilgileri doğrulamaya, sadece güvenilir kaynaklardan gelen bilgileri paylaşmaya ve yalan haberlere aldanmamaları için uyarıyoruz.” diye konuştu.

Google geleneği bozdu

İnternet devi Google da, bir gelenek haline getirdiği 1 Nisan şakalarına bu yıl ara verdiğini duyurdu. Şirket çalışanlarına gönderilen bir e-postayla, salgınla mücadele eden herkese saygı göstermek adına geleneğe bir yıl ara verildiği açıklandı.

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