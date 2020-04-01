Kıvanç Tatlıtuğ yaşı kaç aslen nereli Kıvanç Tatlıtuğ eşi kimdir?

Son olarak Çarpışma dizisinde Kadir karakteri ile karşımıza çıkan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Test sonucumu bekliyorum diyen Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatı da merak edildi. 36 yaşında olan Kıvanç Tatlıtuğ aslen Adanalı ve Başak Dizer ile evli.

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Koronavirüs şüphesi ile hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ test sonucumu bekliyorum dedi ve sevenlerini korkuttu. Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983 doğdu. Oynadığı her dizi ve filmle başarısını kanıtlayan Kıvanç Tatlıtuğ ilk dikkat çeken çıkışını Gümüş dizisi ile yapmıştı. Peki Kıvanç Tatlıtuğ kimdir, nereli? İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı yapımlar ve hakkında merak edilenler...

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

27 Ekim 1983 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Beş çocuklu bir ailenin çocuğu olan Tatlıtuğ, ailesi ile birlikte 1997 yılına kadar Adana'da yaşamış ardından İstanbul'a yerleşmişlerdir. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 Yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Ardından aynı yıl yapılan Best Model of the World yarışmasında da birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fransız mankenlik ajansı Success’ten gelen teklifle Paris’e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı. Tatlıtuğ, küçük yaşlarından itibaren dizi ve sinema oyunculuğuna olan ilgisinden dolayı Fransa'da yaşadığı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere Türkiye'ye dönmüş ve Okan Bayülgen’den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan’dan oyunculuk eğitimi almıştır.

Kıvanç Tatlıtuğ 2005 yılında ilk dizi projesi olan Gümüş dizisinde Songül Öden ile birlikte başrol oynamış ve tüm Türkiye’de tanınmaya başlamıştır.

“Gümüş” dizisinin ardından sırasıyla; “Menekşe ile Halil” dizisinde “Halil”, “Amerikalılar Karadeniz’de” filminde “Muzaffer”, “Aşk-ı Memnu” dizisinde “Behlül”, “Ezel” dizisinde konuk oyuncu olarak “Sekiz”, “Kuzey Güney” dizisinde “Kuzey”, “Kelebeğin Rüyası” filminde “Muzaffer Tayyip Uslu“, “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde “Kurt Seyit” ve 2016 yılında “Cesur ve Güzel” dizisinde “Cesur” karakterini canlandırarak devam etmiştir. Kıvanç Tatlıtuğ son olarak 2018 Şubat ayında vizyona giren “Hadi Be Oğlum” filminde “Ali” karakterini canlandırmıştır.

19 Şubat 2016'da stil danışmanı Başak Dizer ile Paris’te dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ, 1.87 metre boyunda, 77 kilo ve akrep burcudur. Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Çarpışma adlı dizide polis Kadir karakterine hayat vermektedir.

Ödülleri:



2009 – 36.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu – Aşk-ı Memnu

2012 – 39.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu – Kuzey Güney

2013 – Yılın Yıldızları, En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu – Kuzey Güney

2013 – 18. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu – Kelebeğin Rüyası

2014 – 46. Siyad Türk Sineması Ödülleri – En iyi erkek oyuncu – Kelebeğin Rüyası

Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı diziler ve filmler:

2005 – Gümüş (Mehmet) (TV Dizisi)

2006 – Acemi Cadı (TV Dizisi)

2007 – Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Halil) (Sinema Filmi)

2008 – 2009 – Aşk-ı Memnu (Behlül) (TV Dizisi)

2008 – Menekşe ile Halil (Halil) (TV Dizisi)

2010 – Ezel (Sekiz) (TV Dizisi)

2010 – Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme)

2011 – 2012 – Kuzey Güney (Kuzey) (TV Dizisi)

2013 – Kelebeğin Rüyası (Muzaffer) (TV Dizisi)

2014 – Kurt Seyit ve Şura (Kurt Seyit) (TV Dizisi)

2016 – Siyah Beyaz (TV Dizisi)

2017 – Güzel ve Cesur (Cesur) (TV Dizisi)

2018 – Hadi Be Oğlum (Ali) (Sinema Filmi)

2018 – Çarpışma (Kadir) (TV Dizisi)

2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Saruhan) (Sinema Filmi)