HABER /  DÜNYA

İran’da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 36’ya yükseldi

İRAN'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 3 bin 36’ya yükselirken, vaka sayısı 47 bin 593 olarak açıklandı.

Abone ol

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı.

Cihanpur ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 47 bin 593’e, ölenlerin sayısının ise 3 bin 36’ya yükseldiğini açıkladı.

Son 24 saat içerisinde 2 bin 987 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 138 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 15 bin 473 kişiye ulaştığını ifade etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları
Koronavirüs nedeniyle acil toplanıyor! NATO Türkiye'yi böyle övdü
ABD'de kafaları karıştıran koronavirüs araştırması! 8 metreden bulaşıyor
Galatasaray'da bir koronavirüs şoku daha! Faruk Süren'in eşinin testi pozitif çıktı
Diyanet'ten 'zekat' fetvası: Zekatlar şimdiden 'Biz Bize Yeteriz'e bağış olarak verilebilir
Cristiano Ronaldo: Kuran-ı Kerim okumaya başladım
ÖNCEKİ HABERLER
İBB'nin bloke edilen kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
Kampanya için memur maaşlarından kesinti olacak mı açıklama geldi
Ramazan ayı kaç gün sonra başlıyor 2020 oruç ne zaman?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygulaması ile konutlar evden çıkmadan satıldı
HDP'li Nalan Özaydın'a korona tahliyesi
Şafak Ertan Çomaklı aslen nereli yaşı kaç Şafak Ertan Çomaklı eşi kimdir?
Yorumlar