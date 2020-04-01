Ticarette korona etkisi! Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayı ihracatında düşüş olacağını belirterek, "Yüzde 17'lerde olacak" ifadesini kullandı.

Abone ol

NTV canlı yayınında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini değerlendirdi.

Mart ayı ihracatında gerileme görüleceğini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yüzde 17'lerde olacak" diye konuştu.

"İnsan hayatı kadar ekonomiye de etkileri oldu"

Bakan Pekcan, şunları kaydetti: Virüsün dünyada küresel ekonomiye etkisine bakmak lazım. İnsan hayatı kadar ekonomiye de etkileri oldu. Pandemiyi kontrol altına almadan tam etkisini göremeyeceğiz.