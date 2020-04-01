Ceza infaz yasasının Meclis'e geliş tarihi belli oldu!

Ceza infaz yasasının cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşüleceği öğrenildi. Çıkacak karara göre TBMM Genel Kurulu'na gönderilecek ve Meclis nihai kararı verecek.

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz yasası ile ilgili önceki gün kamuoyunu bilgilendirmiş, TBMM Genel Kurulu için salı gününü işaret etmişti.

Cuma günü görüşülecek

Yapılan açıklamada, infaz düzenlemesinin Adalet Komisyonu'nda bu hafta cuma günü görüşüleceği duyuruldu.