Yusuf Harputlu kimdir aslen nereli 9 ay hapis cezası aldı

Türkücü Yusuf Harputlu bir mağazada çalışan 2 kadını darp ettiği gerekçesiyle 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce de biröok kez şiddet olayları ile anılan Yusuf Harputlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki Yusuf Harputlu kimdir, aslen nereli?

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Yusuf Harputlu kimdir, aslen nereli ve neden hapis cezasına çarptırıldı sorularına merak konusu oldu. Türkücü Yusuf Harputlu bir giyim mağazasında 2 kadın çalışanı darp ettiği gerekçesi ile 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 39 yaşındaki Yusuf Harputlu 5 yıl içinde başka suçlara karıştığı için cezası ertelenmedi. Peki kimdir Yusuf Harputlu, yaşı kaç ve nereli?

Mağaza çalışanı iki kadını darp eden türkücü Yusuf Harputlu, 9 ay hapis cezası aldı. Bu haberden sonra türkücünün hayatı gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. Peki Yusuf Harputlu kimdir, nereli?

Günaydın'ın haberine göre; Mağaza çalışanı iki kadını darp eden ve dükkandaki mallara zarar veren türkücü Yusuf Harputlu, 9 ay hapse mahkum edildi. Ünlü türkücü, geçtiğimiz yıllarda da 'Kasten yaralama' suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Türkücü, 5 yıl içinde başka suç işlediği için cezası ertelenmedi.

YUSUF HARPUTLU KİMDİR: Yusuf Harputlu, 1 Ocak 1981 tarihinde Elazığ'da doğdu. Eğitimine “Adana Karacaoğlan İlkokulu”nda başladı. Uzaylı Türkücü olarak bilinen Mustafa Topaloğlu tarafından keşfedilen Yusuf Harputlu, Hilmi Topaloğlu'nun desteğiyle ilk albümünü çıkardı.

Damla Tv‘de “Yusuf Harputlu Show” adında program hazırladı.