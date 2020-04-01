ABD borsaları toparlayamıyor! 1987'den beri en kötüsü

Korona virüs salgını sonrası yüzde 20’ye yakın kayıplar yaşayan ABD borsaları yeniden 22 bin puanın üzerine çıktı ancak gelen satışlarla bu seviyenin üzerinde tutunamadı

Abone ol

Çin’den dünyaya yayılan salgının borsalar üzerinde etkisi devam ediyor. Her ne kadar Çin PMI verileri beklentilerin üzerinde gelse de ekonomide toparlanmanın zaman alacağı beklentisi borsalarda toparlanma sürecinin önünü kesti. 29 bin puandan sert bir şekilde 19 bin puana gerileyen Dow Jones yeniden 22 bin puanı aşsa da dün gelen satışların etkisiyle bun seviyenin üzerinde tutunamadı.

Dow Jones vadelileri yüzde 3.2 kayıpla 21 bin puan sınırına geriledi. 2 bin 480 puana gerileyen S&P 500 vadelileri yüzde 3.3 ve Nasdaq vadelileri yüzde 3.1 düşüşle seyrediyor.

1987 yılından bu yana en kötüsü

ABD borsaları Salı gününü düşüşle kapadı. Korona virüs salgınındaki artan rakamlar S&P 500’e 2008 finansal krizinden, Dow Jones’a ise 1987’den bu yana en büyük 3 aylık düşüşü yaşattı. Nasdaq ise son iki yılın en düşük çeyreğini kaydetti.

Ayı piyasasına hızlı bir dönüş yapan S&P 500 ve Dow Jones, ilk çeyreği 2019’un sonuna göre yüzde 20 düşüşle tamamladı. Korona virüs pandemisi nedeniyle ticaretin durması, birçok fabrikanın geçici olarak kapanması, personel çıkarışları ve halkın evlere kapanması endekslerdeki tarihi düşüşün nedenleri oldu.

Dow Jones sanayi endeksi günü 410.32 puan ve yüzde 1.84 oranında düşüşle 21,917.16 puanla tamamladı. S&P 500 de 42.06 puan ve yüzde 1.60 oranında kayıpla gün sonunda 2,584.59 seviyesine geriledi. Nasdaq da 74.05 puan ve yüzde 0b095 7,700.10 için 74.05 puan veya% 0.95 oranında, düştü.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq, 2018'in sonundan bu yana en büyük üç aylık düşüşünü kaydetti.

Öte yandan ABD'de salı günü açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, martta 12,6 puan azalarak 120 seviyesine düştü ve Temmuz 2017'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.