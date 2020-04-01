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CHP'nin boykotuna karşın CNN Türk'e çıkan İrem Çiçek partiden ihraç edildi

CHP'nin boykot kararına karşın CNN Türk yayınına katıldığı için Ümit Kocasakal ile birlikte 'partiden ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Av. İrem Çiçek, partiden ihraç edildiğini duyurdu.

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"CHP Yönetimi, İstanbul İl Yönetiminin talebi ve Disiplin Kurulu'ndaki bazı isimlerin verdiği bu karar yok hükmünde olmaya muhtaçtır" diyen Çiçek, "Yönetimdeki bu zihniyete karşı mücadele edeceğim" dedi.

"Kişinin partiyi temsilen çıkmıyorsa hangi kanala çıkıp, çıkmayacağına yine kendisinin karar vereceğini söyleyen Çiçek, "Parti yönetimi de üyeler için böyle bir karar alamaz. Niyetim bir avukat olarak yargıdan çakacak kararı görmek. Bizde haksızlığa karşı mücadele azmi bitmez" ifadelerini kullandı.

"Bu zihniyete karşı mücadele edeceğim"

Çiçek kişisel sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

"Evde kalın uyarılarının geldiği bugünlerde CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu’nun aldığı CNN kararı bugün elime ulaştı. Karara muhalefet şerhi düşen meslektaşlarıma teşekkür ederim. CHP Yönetimi, İstanbul İl Yönetiminin talebi ve Disiplin Kurulu'ndaki bazı isimlerin verdiği bu karar yok hükmünde olmaya muhtaçtır. Partilerin sözde özgürlükçü ve demokrat olmak yerine özde bu ilkeleri benimsemeleri adına, CHP yönetiminin bol keseden verdiği bu ve benzeri ihraç kararlarına, yani yönetimdeki bu zihniyete karşı mücadele edeceğim. Kişi partiyi temsilen çıkmıyorsa hangi kanala çıkıp, çıkmayacağına yine kendisi karar verir. Parti yönetimi de üyeler için böyle bir karar alamaz. Niyetim bir avukat olarak yargıdan çakacak kararı görmek. Bizde haksızlığa karşı mücadele azmi bitmez. Sonucu sizlerle paylaşacağım. Sonuçta çıkacak karar her ne olursa olsun hayrıma olacaktır."

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