İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan tepki çeken hareket! 'En başta kendi uymuyor'

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan bir salgına dönüşen koronavirüs 40 bine yakın insanın ölümüne yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüsün damlacıklar halinde bulaştığı bilinirken İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın basın açıklaması sırasında yaptığı hareket ülkeyi ayağa kaldırdı.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından ülke ile ilgili haftalık bilgilendirmeleri yapan Raab’ın sayfaları çevirirken elini yalaması büyük tepki topladı.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'un koronavirüs olmasıyla halkı bilgilendirme açıklamalarını Başbakan yerine yapan Dominic Raab, İngiliz köşe yazarlarının eleştirilerine hedef oldu.

En başta kendisinin uymaması olarak yorumladı

Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın basın önünde açıklama yaparken sert ve sinirli bir havası olduğunu belirten İngiliz köşe yazarları, Raab'ın tehditkar bir tutumu olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Raab'ın, konuşma sırasında sayfaları çevirmek için elini ağzına götürmesi de eleştirilerin hedefindeydi. Sosyal medya kullanıcıları, Raab'ın sayfaları çevirmek için elini yalamasını koronavirüs tedbirlerine en başta kendisinin uymaması olarak yorumladı.

75 milyon pound'luk bütçe ayrıldı

Raab, pazartesi günü yaptığı haftalık bilgilendirme açıklamalarında, yurtdışında seyahat yasakları sebebiyle mahsur kalan İngiliz vatandaşlarına değindi. Seyahat veya tatil amacıyla yurtdışında mahsur kalan İngilizlerin yüzbinlerce olduğunu belirten Dominic Raab, mahsur kalanları kurtarmak için 75 milyon pound'luk bütçe ayırdıklarını ifade etti.