Süleyman Soylu emniyet ve kamudaki koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet ve kamudaki koronavirüs vaka sayılarına ilişkin, “Emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, korona virüs tedbirleriyle ilgili özel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Soylu, Bakanlık olarak virüse karşı tedbirler kapsamında bugüne kadar 49 genelge yayımladıklarını, bunların 17'sinin sınırlarla ilgili olduğunun bildirdi.

Virüse rağmen kolluk kuvvetinin görevi başında olduğunun, 24 saat boyunca göçle mücadele, sahil güvenlik, asayiş ve terörle mücadelenin aksatılmadan devam ettiğinin altını çizen Soylu, bu süreçte toplumla iç içe olan güvenlik güçleri ile mülki idare amirlerinden koronavirüse yakalananların bulunduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18, ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var. Bir bölümüyle konuştum, kritik yerlerde görev yapan arkadaşlarımız bunlar. Önemli sorumluluk aldılar, onlar da karantinadalar. Bir an önce şifa bulmalarını niyaz ediyorum."

Soylu ayrıca "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık" diye konuştu.

“Sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi”

Sosyal medyada çeşitli konularda provokasyon yapan hesapların belirlendiğini açıklayan Soylu, "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili. İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik. Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık” dedi.

“Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü”

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen seyahat yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulunun Bakan Soylu, “Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü. Fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldı. Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz" şeklinde konuştu.