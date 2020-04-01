HABER /  SAĞLIK

Türkiye'de corona virüsten dolayı 21 ilde 50 yerleşim karantinada

Anadolu Ajansı

TÜRKİYE genelinde 21 ilde 50 yerleşim yeri Corona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Abone ol

Karantina altına alınan yerlere Sivas'ın Doğanlar, Koyulhisar ve Yıldızeli ilçelerine bağlı 4 köy, Batman'ın Altıdere Köyü ile Zonguldak'tan 1 mahalle daha eklendi. Böylece 21 ilde 50 yerleşim yeri karantina altına alınmış oldu.

Karantina uygulaması devam ediyor
Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köy ile Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camili Köyü, Gümüşhane'nin Yukarı Yulaca Köyü, Trabzon'un Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahalleleri ile Giresun'un Çamoluk ilçesinde bağlı Karadikmen köyünde de karantina uygulaması devam ediyor.

Karantina 14 gün sürecek
Yozgat, Malatya, Tunceli, Kütahya, Çankırı, Çanakkale, Bayburt, Çorum, Düzce ve Kars'taki bazi mahalle ve köylere karantina nedeniyle giriş ve çıkışlar yapılmıyor. Mahalle ve mezralardaki karantina 14 gün sürecek.

   

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mevlüt Çavuşoğlu: Yurt dışındaki 98 vatandaşımız hayatını kaybetti
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
Bilim Kurulu üyesi uyardı: İpin ucunun kaçtığı yerler var
Futbolda ilk koronavirüs iflası Slovakya'da
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi
ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump: Önümüzdeki iki hafta çok zor geçecek
Sokağa çıkan vali sosyal mesafeye uymayanlara kızdı!
Bakan Soylu'dan belediyelerin yardım kampanyalarına tepki
Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber ile ilgili eşinden açıklama
Bademcik şişmesine ne iyi gelir meyan pastilleri ağrıyı hafifletiyor!
Pınar Deniz kimdir kaç yaşında Pınar Deniz dizileri
Yorumlar 1 yorum