Bilim Kurulu üyesi uyardı: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, açıklanan son veriler ışığında Türkiye'nin salgındaki durumunu yorumladı. Sokağa çıkma yasağını da değerlendiren Ünal, "İpin ucunun kaçtığı yerler var. O illerde sokağa çıkma yasağı şart" dedi.

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Türkiye’deki koronavirüs tablosunda gelinen 13 bin 531 vakalık durumu Sağlık Bakanlığının oluşturduğu Bilim Kurulunun üyesi olan Ankara Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal değerlendirdi.

Ünal, son durum hakkında yaptığı açıklamasında moral bozulmaması gerektiğini vurgulayarak "Görünen o ki bu salgın durumu 1-2 ayda bitecek bir olay değil" dedi.

Sokağa çıkma yasağı değerlendirmesi

Bazı illerde ipin ucunun kaçtığını belirten Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Necmettin Ünal, "O illerde sokağa çıkma yasağı şart. Başka türlü salgını önlemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.