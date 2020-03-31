HABER /  GÜNCEL

Karayazılı Devran, kumbarasındaki 29 TL’yi bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün başlattığı ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına Erzurum’un Karayazı ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Devran Özmen’den destek geldi. Özmen, kumbarasındaki 29 TL’yi bağışladı.

Abone ol

Karayazı ilçesi Yeni Mahalle’de oturan Özmen ailesinin 3 çocuğundan biri olan, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi Devran Özmen, kumbarasında biriktirdiği 29 TL’yi alarak Kaymakam Abdulgani Mağ’la görüşmek üzere yola çıktı. Mağ’ı kaymakamlıkta bulamayan Devran, Karayazı Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü görevlileriyle birlikte belediye binasına gitti. Kayyum olarak atandığı belediyede mesaiye başlayan Kaymakam Mağ’la burada görüşen Devran, biriktirdiği 29 TL’yi kampanya kapsamında bağışlamak istediğini söyledi. Kaymakam Mağ’la görüşen Devran, biriktirdiği parasını polislerle beraber gittiği bankada kampanya hesabına yatırdı.

Devran’ın kampanyaya olan desteğinin kendilerini hem gururlandırdığı hem de duygulandırdığını belirten Karayazı Kaymakamı Abdulgani Mağ, "Devran, Sayın Cumhurbaşkanımızın ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına kumbarasında olan 29 TL’yi bağışlamak istemesi bizleri mutlu etti. Karayazı adına bağışın ilk gününde böyle bir evladımızın olması gururlandırıcı ve duygulandırıcı bir gelişme. Kendisini toplum destekli polisimizle birlikte bankaya göndererek kampanya hesabına bağış yapmasını sağladık" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
112'yi arayıp yardım istedi, gelen sağlık ekibine saldırdı
Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi
Futbolda ilk koronavirüs iflası Slovakya'da
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
ÖNCEKİ HABERLER
Batman'da 1 köy karantinaya alındı
Ellerde aşırı terleme neden olur normalden fazla çalışan tiroit bezleri sebebi!
TSK'dan şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlara yaşam malzemesi yardımı
Cumhurbaşkanlığından Biz Bize Yeteriz Türkiyem paylaşımı
Kızılcık neye iyi gelir kötü kolesterolü düşürüyor!
Bilim Kurulu nedir? Bilim Kurulu kimlerden oluşur üyeleri kim?
Yorumlar 7 yorum