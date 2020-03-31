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Sivas'ta 4 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Anadolu Ajansı

SİVAS'ın Koyulhisar, Doğanşar ve Yıldızeli ilçelerine bağlı 4 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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SİVAS Valiliğinden yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının halkın hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Yıldızeli ilçesi Üyük köyü, Koyulhisar ilçesi Kurşunlu, Doğanşar ilçesi Darıkol ve Yağcılar köylerimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karantina kararı alınarak, köylere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. 

Sivas'ın Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli, Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köylerinde de 2 gün önce karantina kararı alınmıştı.

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