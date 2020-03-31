TSK'dan şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlara yaşam malzemesi yardımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlara yaşam malzemesi yardımı yaptı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin vatandaşlara yaşam malzemesi yardımı yapması yer aldı.
"Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olarak her zaman yanınızdayız. Bizler sizin sayenizde varız. Sizlerin emeklerini hiçbir zaman unutamayız" ifadesini kullanan personele, vatandaşlar teşekkür etti.
#COVID19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi Şehit ve Gazi aileleri ile 65 yaş üzeri sivil vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtımı yapıldı. #TSK pic.twitter.com/3EMrxjmNhv— TSK (@TSKGnkur) March 31, 2020