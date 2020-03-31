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TSK'dan şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlara yaşam malzemesi yardımı

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlara yaşam malzemesi yardımı yaptı.

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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin vatandaşlara yaşam malzemesi yardımı yapması yer aldı.

"Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olarak her zaman yanınızdayız. Bizler sizin sayenizde varız. Sizlerin emeklerini hiçbir zaman unutamayız" ifadesini kullanan personele, vatandaşlar teşekkür etti.

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