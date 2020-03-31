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Xiaomi: Çin'deki telefon satışları normale döndü

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ülkedeki satışların yeniden normale döndüğünü açıkladı.

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İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle 39 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Ancak salgının ilk ortaya çıktığı Çin'de hayat yavaş yavaş normale dönüyor.

Virüsün yayılmasını tamamen durduran Çin, birçok karantinanın da kaldırıldığını açıklamıştı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkedeki hayatın normale dönmesiyle satışların da iyileştiğini belirtti.

''Pazar normale döndü'' 

Xiaomi'nin mali işler müdürü Shou Zi Crew, ''Koronavirüsün ekonomik etkisi nedeniyle ilk çeyrekteki satışlarda düşüş yaşanmıştı. Ancak artık buradaki pazar toparlanma aşamasına girdi ve satışlar normale dönmeye başladı.'' dedi.

Analistler, bu yılın ilk çeyreğinde Çin'deki akıllı telefon teslimatlarının yüzde 40 oranında düşeceğini tahmin ediyor. Örneğin Apple, Çin'de üretimi duran fabrikalar nedeniyle mart ayındaki satış hedeflerine ulaşamayacaklarını açıklamıştı.

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