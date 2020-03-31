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Kahramanmaraş'ta polisin uyarılarını dikkate almadıklarına bin pişman oldular

KAHRAMANMARAŞ'ta vatandaş, koronavirüs (kovid-19) riskini gözardı edip sokakları doldurunca, polis uyardı. Uyarıları dikkate almayan iki kardeşe de cezai işlem uygulandı. Ceza işlem anlarını kayda alan kardeşlerden birisine ayrıca 'Halk sağlığını bozmak' suçundan bir ceza daha kesildi.

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Kahramanmaraşlılar bugün yetkililerin Corona virüse karşı 'evde kal' çağrısına rağmen, bugün cadde ve sokakları dolduranlar arasında oldu. Polis ekipleri, vatandaşları evlerine dönmeleri yönünde uyararak sosyal mesafeyi korumalarını istedi.

Öte yandan bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen evlerine dönmeyip, bankalarda oturmaya devam edince polis, Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. Hasan ve Kemal K. kardeşler polis tarafından yapılan uyarılara rağmen aynı bankta yanyana oturmaya devam etti.

Ceza anını tepki olarak kameraya alınca bir ceza daha yedi

Bunun üzerine polis, kardeşlere, Kabahatlar Kanunu kapsamında 392'şer lira ceza kesti. Polis memurlarının ceza makbuzunu hazırladığı sırada kardeşlerden Hasan K., cep telefonu kamerasıyla görüntü çekmeye başladı. Durumu fark eden emniyet müdürü, Hasan K.'ye müdahale etti. Hasan K.'ye ayrıca 'halk sağlığını bozmak' suçundan 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Hasan K., 'halkı tahrik etmek' suçundan da gözaltına alınarak, karakola götürüldü.

Uyarılmadıklarını öne sürdüler

Hasan K., karakola götürüldüğü sırada kardeşiyle birlikte telefon bayisine geldiğini, polisin kendilerine uyarıda bulunmadığını öne sürdü.

Toplu halde gezmek yasak

Ayrıca konuya yönelik Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın başkanlığında toplanan Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yaptığı toplantılar ile çok sayıda karara imza attı. Alınan kararlar kapsamında kentte, zorunlu olmadıkça bir kişiden fazla grupların araç ya da toplu halde gezmeleri yasak.

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