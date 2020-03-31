1 Nisan'dan itibaren geçerli doğalgaz tarifesi netleşti! Zam yok

BOTAŞ, milyonlarca abonenin merakla beklediği 1 Nisan itibarıyla geçerli olacak yeni doğalgaz fiyatlarını belirledi.

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Daha önce açıklanan elektriğe zam yapılmayacağı haberi sonrası gözler doğalgaza çevrilmişti. BOTAŞ verdiği kararda doğalgaza Nisan ayında zam yapılmayacağını açıkladı.

Sabit tutuldu

Gaz fiyatları her bin metreküp için, vergi hariç konutta bin 251 TL, sanayide bin 550 TL, elektrik üretimi amaçlı tüketim de bin 600 TL olarak sabit tutuldu.

Düşük tüketimi olanlar

Ticarethanede düşük tüketimleri olanların satış fiyatı bin 251 TL, yüksek tüketimi olanların ise bin 555 TL olarak belirlendi.