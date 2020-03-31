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İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı tepki çekti Murat Ongun'dan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahipleri için başlattığı yardım kampanyasındaki gıda kolilerinin 150 TL'lik fiyatı tepki çekince açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun gıda paketinin yanında hijyen paketinin mevcut olduğunu söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere başlattığı yardım kolisi kampanyası tartışma konusu oldu.

Pakete 80 TL fiyat biçildi

Temel ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı kolilerin fiyatının 150 TL olması tepki çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı kolinin içerisinde bulunan ürünlerin ortalama 80 TL olduğunu söyledi.

İBB'nin pahalı bulunan yardım kolisine bir eleştiri de Fox Tv ana haber sunucusu Fatih Portakal'dan geldi. Portakal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Listede göremediğim bir şey mi var? Ve sizde bu alımları kimler yapıyor?" ifadelerini kullandı.

Yardım kolisinin içinde neler var?

İBB'nin 150 TL olan ve fiyat olarak eleştirilen yardım kolisinin içerisinde; 1 litrelik ayçiçek yağı, 3 paket makarna, 1 kg bulgur, 1 kg nohut, 1 kg mercimek, 48'lik demlik poşet çay, bisküvi, helva, gofret, 1 kavanoz salça, 500 gram zeytin, 1 kilo un, tuz ve şekerin bulunuyor.

Murat Ongun'dan açıklama

Gıda kolisi tartışmaları sonrası İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan da bir açıklama geldi. "İBB'nin gıda kolisi üzerinden yapılan tartışmalar üzerine" diyerek sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Ongun, "Gıda paketinin yanında sabun ve kolonyadan oluşan ayrı bir hijyen paketi de mevcuttur. İsteyen vatandaş gıda kolisi, isteyen 150 TL maddi destek alacaktır. İBB her daim halkına şeffaf ve kaliteli hizmet verir" dedi.

Ongun'a açıklamasına eleştiri yağdı

Ongun'un açıklamaları da sosyal medya kullanıcılarını tatmin etmedi. Birçok kullanıcı İBB'nin kampanyasına ateş püskürdü. İşte tepki gelen yorumlardan bazıları:

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