Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'dan koronavirüs yorumu: Çok azmıştık...

"Yaşam tarzımızdan, konuşma şeklimize kadar bir abartı, bir şımarıklık. Ne oldu o mütevazı Türk milletine. Herkeste bir yarış, şükretmeyi unuttuk. Milyon dolarların olsa ne fayda; hadi gidelim tatile. Avrupa mı, Asya mı?"