Ateş Kara kimdir aslen nereli Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara biyagrafisi

Türkiye'de koronavirüs vakalarının giderek artmasından sonra adını sık sık duyduğumuz isimlerden biri de Prof. Dr. Ateş Kara oldu. Korovavirüs Bilim Kurulu üyelerinden biri olan Ateş Kara halen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği genel sekreteri görevini de yürütmektedir.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, corona virüsü ile ilgili verdiği bilgiler ve açıklamalarıyla adını sık duyduğumuz bir isim haline geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim üyesi olan Dr. Ateş Kara, halen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği genel sekreteri görevini de yürütmektedir. İşte Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın hayatına dair bilgiler.

Ankara Lisesi’ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng)’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 2000’de tamamladı.

1998-1999’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başasistanlığı yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde çocuk enfeksiyon hastalıkları yandal ihtisasını 2002’de bitirdikten sonra aynı ünitede çalışmaya devam etti. 2004 yılında pediatri doçenti, 2010 yılında profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim üyesi olan Dr. Ateş Kara, halen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği genel sekreteri görevini de yürütmektedir. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kamu kurum ve kuruluşlarında farklı danışmanlık görevlerinde bulunmaktadır.