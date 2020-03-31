Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli uyarı: Önümüzdeki beş gün kritik

"Önümüzdeki beş gün kritik" diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınıyla ilgili "Dünyada salgın bitmeden, biz kendimizi kontrol altına alsak bile kısıtlamalarla yaşayacağız. 11 Mart’tan önceki döneme bir yıldan önce dönemeyiz. diye konuştu.

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"Salgın dünyada sürdüğü sürece gevşemememiz gerekiyor" uyarısı yapan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Hız açısından ilk sıradayız"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Şemaya göre hız açısından ilk sıradayız. İtalya, İspanya, ABD’den daha hızlı artış olduğunu gösteriyor. Olayın henüz başındayız. Ama bu, hep böyle gideceğiz demek değil. Son iki günde uygulanan tedbirlere bakıyorum, halkımız biraz daha iyi uyum sağlamaya başladı. Unutmayalım, bu uyumun etkisini kuluçka süresi nedeniyle bir hafta sonra göreceğiz. Tedbirlere aynı şekilde uyarsak artış hızında azalma görebiliriz” ifadelerini kullandı.

"Sokağa çıkma yasağı gerekiyor mu?"

Prof. Ceyhan, "Sokağa çıkma yasağı gerekiyor mu?" şeklindeki soruya "Benim gözlemim, ille de sokağa çıkma yasağı ilan etmek gerekmiyor. Şu son iki günde polis sokak sokak dolanıyor, ‘Evlerinize gidin’ diyor. Etkili bir yöntem. Şehirlerarası trafik önemli. Keşke özel araçlar için de kısıtlama getirilse. Bu önemli çünkü örneğin Ankara’da durum iyi, tedbirlere uyuluyor. Ancak dışarıdan gelenler olursa gayretinizin anlamı kalmaz, işe yaramaz. Bölgesel pandemi kurulları ve bölgesel kısıtlamaları da olumlu buldum" yanıtını verdi.

"Hızlı artışta sağlık sistemimiz çöker"

Ceyhan, salgının peak noktasıyla ilgili olarak şunları kaydetti: Çok yolumuz var. Peak noktasını bir tek Güney Kore erken yakaladı. Ne zaman olacağı, alacağımız tedbirlere ve bunları uygulamamıza bağlı. Unutmayalım, hızlı artışta sağlık sistemimiz çöker. O yüzden önceliğimiz artış hızının yavaşlatılması olmalı.

"Önümüzdeki beş gün kritik"

Hızı yavaşlatmak için önümüzdeki beş gün kritik. Gevşek olursak vaka sayısını kontrol edemeyiz. Önümüzde uzun bir süre var. Buna kesin bir tarih biçmek doğru değil. Ancak bu iş bir ayda, iki ayda hallolmaz. Dünyada salgın bitmeden, biz kendimizi kontrol altına alsak bile kısıtlamalarla yaşayacağız. 11 Mart’tan önceki döneme hemen dönemeyiz. 11 Mart’tan önceki döneme bir yıldan önce dönemeyiz. Salgın dünyada sürdüğü sürece gevşemememiz gerekiyor. Hayat tarzlarımızı değiştireceğiz.”