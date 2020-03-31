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Baykar CEO'su Haluk Bayraktar açıkladı 4 şirket 2 ayda 5 bin solunum cihazı üretecek

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, dört yerli şirket ortak üretim yaparak iki ay içinde Sağlık Bakanlığı için 5 bin solunum cihazı üreteceğini açıkladı.

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Türkiye koronavirüs salgınına karşı adeta seferberlik ilan etti. Kamu özel sektör ölümcül virüsü en zararla atlatmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla acil ihtiyaç haline gelen solunum cihazları için düğmeye basıldı. Dört yerli şirket ortak üretim yaparak iki ay içinde Sağlık Bakanlığı için 5 bin solunum cihazı üreteceğini açıkladı. Önemli gelişmeyi Baykar CEO'su Haluk Bayraktar duyurdu.

Selçuk Bayraktar ilk prototipi paylaşmıştı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

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