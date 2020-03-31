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Başakşehir'den milli dayanışma kampanyasına tam destek

Başakşehir Spor Kulübü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına, yönetim kurulu ve futbolcular ile birlikte bağışta bulunacağını kamuoyuyla paylaştı.

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Başakşehir Spor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına 2 milyon 14 bin TL'lik katkıda bulunacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına İstanbul Başakşehir Kulübü olarak tam destek veriyoruz.

Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına kulübümüz adına yönetim kurulumuz 1 milyon 14 bin TL, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimiz de 1 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyon 14 bin TL ile katkıda bulunmuştur. Her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte aşacağız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.

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