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Pınar Deniz kimdir kaç yaşında Pınar Deniz dizileri

Son olarak Vatanım Sensin dizisinde Yıldız karakterine hayat veren oyuncu Pınar Deniz anneannesinin koronavirüs nedneiyle öldüğüa açıkladı. Kendisininde tedavi gördüğü açıklayan Pınar Deniz merak konusu oldu. Peki Pınar Deniz kimdir, yaşı kaçi hangi dizilerde rol aldı?

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Oyuncu Pınar Deniz anneannesinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıklamasının ardından hayatı merak konusu oldu. Kendisinin de karantina altında olduğunu fakat testinin negatif çıktığını açıklayan Pınar Deniz son olarak Vatanım Sensin dizisinde rol aldı. Peki Pınar Deniz kimdir, dizileri neler?

Pınar Deniz kimdir: Ünlü oyuncu Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul' da doğdu. Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünde üniversite eğitimini tamamladı.

Pınar Deniz, Sil Baştan dizisinde Evrim karakterini canlandırdı. Kanal D ekranlarında izleyiciler buluşan Vatanım Sensin dizisinde ise Yıldız karakterine hayat verdi.

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