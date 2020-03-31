Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması

Adı Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli kulüpten teklif alıp almadığı yönündeki sorulara yanıt verdi.

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Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları sürerken yerli hoca adayları arasında başı çeken isimlerden biri olan Erol Bulut, Milliyet'e konuştu.

''Fenerbahçe taraftarı çok şey yazdı''

''Fenerbahçe’nin teknik direktör arayışı var. Taraftar da sizi istiyor. Bu süreçte herhangi bir görüşme oldu mu? Teklif aldınız mı?'' sorusuna yanıt veren Erol Bulut, şu ifadeleri kullandı; "Tabi Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan benimle ilgili çok şey yazdı, mesajlar gönderdi. İsteklerini belirttiler. Fenerbahçe’de 4 yıl oynadım. Eski futbolcuları olarak aramızda zaten olan bir sevgi vardı. Şimdi de beni teknik direktör olarak görmek istiyorlar.

''Fenerbahçe'den teklif gelmedi''

Burada en önemli konu yönetim ve kulüp. Ne düşünecekler, nasıl bir teknik direktör getirecekler? Yönetim de zaten iki sene boyunca en iyisini yapmaya çalıştı ama maalesef istedikleri gibi bir gidişat olmadı. Ben de şu an Alanyaspor’un teknik direktörüyüm. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde bitiririz ama Fenerbahçe ile benim hiçbir görüşmem olmadı, oradan da bana bir teklif gelmedi.

''İstediğimiz hedeflere odaklandım''

Zaten bunu başkanımız da dile getirmişti. Onlardan ziyade ben kendi takımıma odaklanmış durumdayım. İstediğimiz hedeflere odaklandım."